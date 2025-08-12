Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:35

Происшествия
Главная / Новости /

KPAX: два самолета загорелись после столкновения в аэропорту в США

Два самолета столкнулись и загорелись в аэропорту в США – СМИ

Фото: телеграм-канал SHOT

Два самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе в американском городе Калиспелл штата Монтана. В результате происшествия легкие ранения получили два человека, сообщает издание KPAX News.

Предварительно, легкомоторный самолет заходил на посадку в аэропорт, однако затем потерял управление на взлетно-посадочной полосе и врезался в другой самолет на рулежной дорожке.

После столкновения на месте вспыхнул крупный пожар, огонь распространился на траву. На место уже прибыли пожарные подразделения и сотрудники полиции. Федеральное авиационное управление США возглавит расследование инцидента.

Ранее в американском штате Джорджия самолет Delta Air Lines, в котором находились 192 пассажира, врезался в другое воздушное судно во время вылета из аэропорта Атланты. Крыло самолета "соприкоснулось" с пустым лайнером.

Еще один инцидент случился в американском штате Аризона, где четыре человека погибли в результате крушения санитарного самолета. Предварительно, крушение произошло в резервации Навахо-Нейшен. Воздушное судно направлялось в местную больницу, чтобы забрать пациента.

Новости мира: легкомоторный самолет рухнул в море в американском штате Северная Каролина

Читайте также


происшествиятранспортза рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика