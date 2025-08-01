WP: ошибка авиадиспетчера могла стать причиной авиакатастрофы в Вашингтоне

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Ошибка авиадиспетчера могла стать причиной авиакатастрофы, произошедшей в январе 2025 года в американском Вашингтоне. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на The Washington Post.

По версии Федерального управления авиации США (FAA), диспетчер не проинформировал пилотов пассажирского лайнера American Airlines о сближении с вертолетом Black Hawk.

Как заявил представитель FAA Ник Фуллер, диспетчерская служба должна была предупредить экипаж самолета о направлении полета вертолета. Кроме того, авиадиспетчер был обязан сообщить об использовании вертолетом визуального эшелонирования.

Однако, по утверждению председателя Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) Дженнифер Хоменди, диспетчер до этого в течение 10 минут взаимодействовал с 21 различным воздушным судном. Сам он сообщил, что испытывал "перегрузку" примерно за четверть часа до катастрофы.

Согласно данным FAA, интенсивность движения в аэропорту достигала 79 взлетов и посадок в час.

Пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом около аэропорта Вашингтона утром 30 января (по московскому времени. – Прим. ред.), после чего упал в реку Потомак. На борту лайнера находились 64 человека, а в вертолете – трое военных.

Президент США Дональд Трамп указывал, что вертолет летел выше допустимого предела. Им управляла женщина-пилот с большим летным опытом.

При этом СМИ писали, что столкновение могло произойти из-за ошибки экипажей и технических сбоев. Как выяснили журналисты, отключение транспондера АЗН-В на вертолете затруднило наблюдение за его местоположением, а выбор диспетчером редко используемой взлетно-посадочной полосы создал малое пространство между воздушными судами.