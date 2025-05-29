Yonhap: самолет потерпел крушение в Южной Корее

29 мая, 08:12Происшествия
Фото: yna.co.kr
Самолет потерпел крушение в округе Намгу города Пхохан в Южной Корее. Об этом сообщило агентство Yonhap.
Инцидент произошел около 13:52 по местному времени (07:52 по московскому).
СМИ сначала писали, что борт пассажирский. При этом, как уточнило агентство Newsis, упавший самолет принадлежит Военно-морским силам (ВМС) Южной Кореи. Журналисты уточнили, что всего на борту были четыре человека. Они погибли.
Ранее небольшой самолет упал в районе жилого квартала на севере Сан-Диего в американском штате Калифорния. Из-за крушения Cessna 550 загорелись около 15 домов в районе Мерфи Каньон. Представитель местных пожарных Дэн Эдди уточнил, что самолет "протаранил несколько домов". Кроме того, на месте инцидента разлилось авиационное топливо.
До этого в западной Финляндии два вертолета рухнули на землю после столкновения в воздушном пространстве на аэродроме Эура. Авария произошла после 17 мая.
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