Yonhap: самолет потерпел крушение в Южной Корее

Фото: yna.co.kr

Самолет потерпел крушение в округе Намгу города Пхохан в Южной Корее. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Инцидент произошел около 13:52 по местному времени (07:52 по московскому).

СМИ сначала писали, что борт пассажирский. При этом, как уточнило агентство Newsis, упавший самолет принадлежит Военно-морским силам (ВМС) Южной Кореи. Журналисты уточнили, что всего на борту были четыре человека. Они погибли.

Ранее небольшой самолет упал в районе жилого квартала на севере Сан-Диего в американском штате Калифорния. Из-за крушения Cessna 550 загорелись около 15 домов в районе Мерфи Каньон. Представитель местных пожарных Дэн Эдди уточнил, что самолет "протаранил несколько домов". Кроме того, на месте инцидента разлилось авиационное топливо.

До этого в западной Финляндии два вертолета рухнули на землю после столкновения в воздушном пространстве на аэродроме Эура. Авария произошла после 17 мая.

