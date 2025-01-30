NBC: ФБР отвергло причастность террористов к авиакатастрофе в Вашингтоне

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Федеральное бюро расследований США (ФБР) не считает, что какие-либо криминальные или террористические структуры причастны к авиакатастрофе в Вашингтоне. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на высокопоставленного сотрудника ведомства.

Вместе с тем в ФБР выразили готовность оказать местным сотрудникам полиции помощь в расследовании инцидента.

Между тем издание CNN со ссылкой на Пентагон сообщает, что на борту военного вертолета был экипаж из трех военнослужащих. В армии США рассказали, что вертолет вылетел из Форта Бельвуар – армейской базы в штате Вирджиния.

Утром 30 января стало известно, что самолет Bombardier CRJ700 выполнявший рейс для авиалиний American Airlines упал в реку Потомак у аэропорта Вашингтона. В Белом доме уточнили, что причиной падения стало столкновение с военным вертолетом, предположительно, Blackhawk Sikorsky H-60.

По данным СМИ, всего на борту самолета было 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Спасателям удалось достать из реки четверых выживших. Поисково-спасательные операции продолжаются. Официальная информация о жертвах катастрофы пока не приводилась.

Посольство РФ в США выясняет информацию о возможных пострадавших гражданах России в результате авиакатастрофы. В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что в полной мере проинформирован об инциденте и сообщит подробности по мере их появления.