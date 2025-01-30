Трамп заявил, что проинформирован об авиакатастрофе в Вашингтоне

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Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что в полной мере проинформирован о столкновении самолета с военным вертолетом около аэропорта в Вашингтоне. Слова президента привела в соцсети X пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

"Да благословит Господь их души. Спасибо за невероятную работу, которую выполняют наши спасатели. Я слежу за ситуацией и буду сообщать подробности по мере их появления", – заявил Трамп.

Столкновение пассажирского самолета Bombardier CRJ700 и военного вертолета Blackhawk Sikorsky H-60 произошло около аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. После случившегося самолет упал в реку Потомак рядом с авиагаванью.

На место прибыли все экстренные службы и правоохранители. Спустя некоторое время спасатели вытащили из реки четырех выживших. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Всего на борту самолета, выполнявшего рейс для авиалиний American Airlines из штата Канзас, должно было быть 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Российское посольство выясняет, не пострадали ли граждане РФ в результате авиакатастрофы.