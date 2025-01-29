Истребитель F-35 потерпел крушение на военной базе в США

Фото: 123RF/jgorzynik

Истребитель пятого поколения F-35 потерпел крушение на базе ВВС Эйлсон в американском штате Аляска. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление ВВС США.

Уточняется, что пилот истребителя выжил, его доставили в военный госпиталь для дальнейшего осмотра. Истребитель в результате крушения получил серьезные повреждения.

"Я могу заверить вас, что ВВС США проведут тщательное расследование, чтобы свести к минимуму вероятность повторения подобных случаев", – заявил полковник ВВС Пол Таунсенд.

В декабре прошлого года вертолет таможенно-пограничной службы потерпел крушение недалеко от границы США и Мексики. В результате случившегося погиб пилот. Вертолет разбился во время патрулирования границы к югу от озера Баррет.

Еще один инцидент случился до этого в американском штате Вермонт, где четыре человека погибли при крушении частного самолета. Следователи нашли разбившийся самолет в лесном массиве к востоку от аэропорта в Вермонте.