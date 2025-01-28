Yonhap: самолет загорелся в одном из аэропортов Южной Кореи

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Пассажирский самолет загорелся в международном аэропорту Кимхэ в южнокорейском городе Пусан. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Лайнер, принадлежащий компании Air Busan, должен был направиться в Гонконг. Возгорание началось в хвостовой части, его причины в настоящее время устанавливаются.

В момент ЧП на борту лайнера находились 169 пассажиров и 7 членов экипажа. Как сообщают журналисты, все они эвакуированы. Известно об одном пострадавшем.

В конце 2024 года в Южной Корее потерпело крушение воздушное судно Boeing 737-800 в аэропорту Муан провинции Чолла-Намдо. Самолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся с ограждением.

В момент происшествия на борту находились 6 членов экипажа и 175 пассажиров. Из них погибли 179 человек.

Двигатель разбившегося воздушного судна загорелся еще до посадки, сообщали СМИ. По их данным, катастрофа произошла из-за неисправности шасси, вызванной столкновением с птицами.

