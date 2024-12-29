Новости мира: власти Южной Кореи подтвердили гибель 179 человек в авиакатастрофе

Власти Южной Кореи окончательно подтвердили гибель всех, кто находился на борту разбившегося самолета. В авиакатастрофе выжили только два человека, которые находились в хвостовой части лайнера. Погибли 179 человек.

В Канаде самолет местной региональной авиакомпании загорелся во время экстренной посадки. Судно ударилось крылом о землю, выкатилось за пределы посадочной полосы и вспыхнуло. Предварительно, у воздушного судна не раскрылись шасси. На борту было 73 человека, всех эвакуировали, есть пострадавшие.

В Норвегии во время аварийной посадки самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Рейс направлялся из Осло в Амстердам. Вскоре после взлета у Boeing 737 отказала гидравлическая система. Пилоты приняли решение сесть в ближайшем аэропорту.

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