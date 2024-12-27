Представители завода – изготовителя упавшего самолета AZAL прибыли из Бразилии в Актау

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Представители завода – изготовителя упавшего самолета Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines прибыли из Бразилии в Актау, заявила пресс-служба Минтранса Казахстана.

"Из Бразилии в город Актау прибыли назначенные представители от завода – изготовителя воздушного судна Embraer в соответствии с приложением 13 к Чикагской конвенции", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в ближайшие дни также ожидается прибытие представителей бразильского центра расследования и предотвращения авиационных происшествий (CENIPA).

25 декабря самолет авиакомпании, выполнявший рейс Баку – Грозный, упал в трех километрах от Актау. На борту были 67 человек, включая 5 членов экипажа. В результате 38 человек погибли, еще 29 были госпитализированы. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое и средней степени тяжести.

Перед ЧП самолет из-за тумана в Грозном был перенаправлен в Махачкалу. После столкновения со стаей птиц командир принял решение уйти на запасной аэродром в Актау. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

В свою очередь, Владимир Путин уверен, что будет проведено тщательное расследование крушения самолета. По его словам, стороны согласуют работу авиаслужб по всем вопросам, связанным с крушением самолета азербайджанских авиалиний.