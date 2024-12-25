Путин уверен, что будет проведено тщательное расследование авиакатастрофы в Актау

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин уверен, что будет проведено тщательное расследование крушения самолета рейсом Баку – Грозный вблизи Актау. Об этом он сообщил на встрече с лидерами СНГ в Санкт-Петербурге.

По его словам, стороны согласуют работу авиаслужб по всем вопросам, связанным с крушением самолета азербайджанских авиалиний.

К месту ЧП вылетает самолет МЧС РФ с медперсоналом и оборудованием. Полет согласован с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Российский лидер также выразил соболезнования семьям погибших.

Самолет Embraer 190 разбился в трех километрах от Актау на западе Казахстана утром 25 декабря. На его борту, по данным МЧС республики, находились 69 человек, включая 5 членов экипажа. Согласно спискам авиакомпании – 67 человек.

По предварительной информации, в результате крушения самолета выжили 32 человека. Известно, что в самолете были 16 россиян. Посольство РФ в Казахстане находится в контакте с местными властями по вопросу оказания содействия пострадавшим.

Перед авиакатастрофой самолет из-за тумана в Грозном был перенаправлен в Махачкалу. После столкновения с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.