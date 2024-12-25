Причиной падения самолета в Казахстане могло стать столкновение со стаей птиц

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Предварительной причиной падения в Казахстане пассажирского самолета Баку – Грозный азербайджанских авиалиний стало столкновение со стаей птиц, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на Azerbaijan Airlines.

Агентство уточняет, что самолет Embraer 190 совершил вынужденную посадку в трех километрах от Актау. На борту упавшего в Казахстане самолета находились 67 человек, включая 5 членов экипажа.

Минтранс Казахстана заявил, что в связи с крушением самолета в Актау будет проведено специальное расследование. Обстоятельства происшествия уточняются.

Самолет разбился на западе Казахстана утром 25 декабря. На месте крушения возник пожар, для его тушения задействованы 52 специалиста и 11 единиц спецтехники. Спасатели не исключили, что на месте ЧП могут быть выжившие.

Пресс-служба аэропорта Чечни сообщила, что разбившийся борт из-за тумана в Грозном был перенаправлен в Махачкалу.