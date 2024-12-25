Разбившийся в Казахстане самолет был перенаправлен в Махачкалу из-за тумана

Фото: телеграм-канал Baza

Разбившийся самолет Баку – Грозный азербайджанских авиалиний из-за тумана в Грозном был перенаправлен в Махачкалу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта Чечни.

Как отмечается в сообщении, до крушения самолет выполнял регулярные рейсы из Грозного в Баку.

"Это регулярный рейс. Он должен был прилететь в Грозный, но из-за тумана был направлен в Махачкалу, а оттуда, видимо, в Актау", – отметили в пресс-службе.

Самолет Баку – Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился на западе Казахстана утром 25 декабря. На месте крушения возник пожар, для его тушения задействовали 52 специалиста и 11 единиц спецтехники.

Спасатели не исключили, что на месте происшествия могут быть выжившие в авиакатастрофе. СМИ писали, что на борту могли находиться 67 человек – 62 пассажира и 5 членов экипажа.

