Четверо военных погибли при крушении вертолета на юге Турции

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В результате крушения вертолета на юге Турции в провинции Ыспарта погибли четверо военных, сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора региона Абдуллаха Эрина.

Воздушное судно выполняло учебный полет, уточнил губернатор. Между тем спасатели продолжают поиски пятого военного.

Вертолет рухнул днем 9 декабря. По информации СМИ, он упал около АЗС возле района Кечиборлу. На место крушения были вызваны пожарные и медики.

Ранее два человека погибли и один пострадал в результате падения гражданского патрульного самолета в американском штате Колорадо. По словам губернатора штата Джареда Полиса, погибшими оказались пилот и аэрофотограф, второго пилота госпитализировали с тяжелыми травмами. На борту самолета находились волонтеры американского Гражданского авиапатруля.