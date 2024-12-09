DHA: военный вертолет потерпел крушение в Турции

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Военный вертолет потерпел крушение на юге Турции в провинции Ыспарта, передает агентство DHA.

По информации издания, вертолет упал около АЗС возле района Кечиборлу. На место крушения вызвали пожарных и медиков.

Ранее в Литве крушение потерпел грузовой самолет компании DHL. Инцидент произошел во время выполнения рейса из Лейпцига в Вильнюс. Лайнер не долетел до взлетно-посадочной полосы и упал, повредив склады и автомобили.

Падение произошло на двухэтажный жилой дом, вследствие чего с места происшествия эвакуировали 12 местных жителей. В результате ЧП погиб член экипажа, сотрудник компании DHL. Пожарные спасли двух раненых пилотов из кабины. Один из них получил более серьезные травмы, другой – более легкие.