МИД заявил об отсутствии данных о пострадавших россиянах при крушении самолета в Литве

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Министерство иностранных дел России заявило, что данных о пострадавших россиянах при крушении грузового самолета компании-перевозчика DHL в Литве не поступало. Об этом сообщает РИА Новости.

В то же время в беседе с порталом LRT генкомиссар полиции Арунас Паулаускас рассказал, что самолет полностью разбит. Груз, который в нем содержался, в результате падения оказался разбросан на большой площади.

По его словам, самолет не долетел до взлетно-посадочной полосы и упал, повредив склады и автомобили.

Помимо этого, еще не были обнаружены черные ящики самолета, передает Bloomberg со ссылкой на главу центра по управлению кризисными ситуациями Вилмантаса Виткаускаса.

Он также добавил, что о причинах крушения самолета пока говорить рано.

Самолет потерпел крушение утром 25 ноября. Согласно данным профильного портала, борт DHL направлялся в Вильнюс из Лейпцига. Он вылетел из немецкого аэропорта в 05:08 по московскому времени.

Представитель аэропорта Марюс Зелянюс в эфире национального радио заявил, что самолет упал на двухэтажный жилой дом. С места происшествия эвакуировали 12 местных жителей. При крушении погиб член экипажа, сотрудник компании DHL.

Национальный центр по управлению кризисными ситуациями сообщал, что причина крушения грузового самолета компании-перевозчика DHL в Литве расследуется как вызванная техническими неполадками.