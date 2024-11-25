Самолет компании DHL мог упасть в Литве из-за технических неполадок

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Причина крушения грузового самолета компании-перевозчика DHL в Литве расследуется как вызванная техническими неполадками, передает портал LRT со ссылкой на национальный центр по управлению кризисными ситуациями.

Самолет потерпел крушение утром 25 ноября. Согласно данным профильного портала, самолет DHL направлялся в Вильнюс из Лейпцига. Он вылетел из немецкого аэропорта в 05:08 по московскому времени.

Согласно последним данным, одного из пилотов удалось спасти. Еще два человека были доставлены в больницу.

Представитель аэропорта Марюс Зелянюс в эфире национального радио заявил, что самолет упал на двухэтажный жилой дом. С места происшествия эвакуировали 12 местных жителей.