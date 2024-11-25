LRT: пилот разбившегося в Вильнюсе грузового самолета DHL погиб

Фото: delfi.lt

Пилот разбившегося в Вильнюсе грузового самолета компании DHL погиб, передает национальное радио LRT.

"Из-под обломков лайнера спасатели подняли пилота лайнера. Он был в сознании, но спустя несколько минут от полученных травм скончался", – говорится в сообщении.

Как отметила радиостанция, еще два человека были доставлены в больницу.

Самолет упал на двухэтажный жилой дом, в результате чего возник пожар. С места происшествия эвакуировали 12 местных жителей.

Согласно данным профильного портала FlightAware, самолет DHL направлялся в Вильнюс из Лейпцига. По данным портала, он вылетел из немецкого аэропорта в 05:08 по московскому времени.

Он потерпел крушение на подлете к Вильнюсскому международному аэропорту. Согласно предварительной информации, на борту были два пилота и два сотрудника компании.

До этого гражданский патрульный самолет упал в американском штате Колорадо, в результате чего два человека погибли и один пострадал. По словам губернатора штата Джареда Полиса, погибшими оказались пилот и аэрофотограф, второго пилота госпитализировали с тяжелыми травмами.