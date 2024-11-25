Россия проработала вопросы оказания содействия пассажирам после пожара в Анталье

Фото: телеграм-канал SHOT

Сотрудники Генконсульства РФ в Анталье совместно с властями Турции, Росавиацией и авиакомпанией "Азимут" проработали вопросы оказания пассажирам необходимого содействия после возгорания на самолете Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщается в телеграм-канале дипмиссии.

По данным консульства, часть россиян благополучно покинула аэропорт, остальные решили дождаться выдачи багажа – им предоставили питание. Пассажиров, которые должны были вернуться в Россию обратным рейсом, решили разместить в гостинице до прибытия резервного борта.

Российские дипломаты также урегулировали с турецкой стороной вопрос пропуска на территорию страны десятерых россиян, которые в результате пожара остались без загранпаспортов. Генконсульство окажет содействие в их дальнейшем документировании.

"Генеральное консульство России продолжает контакты с турецкой стороной по данной ситуации и готово оказать всю необходимую помощь российским гражданам. В этих целях в Генконсульстве круглосуточно работает телефон экстренной связи", – заключили в дипмиссии.

Инцидент с самолетом Superjet 100 в аэропорту Антальи произошел вечером 24 ноября. После посадки воздушное судно охватил пожар. Огонь, предположительно, начался в двигателе.

Возгорание удалось быстро потушить, в результате случившегося никто из пассажиров не пострадал. В "Азимуте" сообщили, что причиной грубой посадки самолета стал сдвиг ветра.

Следователи устанавливают точные причины и обстоятельства случившегося. Пассажиры рейса решили написать коллективный иск на "Азимут" после возгорания. По их словам, они пробыли в аэропорту около трех часов без еды, багажа и какой-либо информации.