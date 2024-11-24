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24 ноября, 23:50

Происшествия

Следователи проводят проверку после возгорания самолета Superjet в Анталье

Фото: Москва 24

Следователи установят обстоятельства возгорания самолета в аэропорту Антальи. Об этом сообщает телеграм-канал Западного МСУТ СК России.

"Проводится доследственная проверка по факту возгорания на борту самолета после его посадки 24 ноября 2024 года в аэропорту Анталии с российскими гражданами", – говорится в сообщении.

В ходе следствия будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Пожар охватил самолет российской авиакомпании "Азимут" при посадке в аэропорту Антальи вечером 24 ноября. Пожарным удалось быстро потушить огонь. Все пассажиры были эвакуированы без травм, сообщал заместитель управляющего аэропортом Суат Сейитоглу.

По предварительным данным, пожар начался в двигателе самолета. Росавиация также разбирается в авиационном событии в Анталье.

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