Росавиация разбирается в авиационном событии с самолетом Superjet в Анталье

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В Росавиации разберутся в авиационном событии с самолетом Superjet в Анталье. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

"После посадки в аэропорту Анталья (Турция) произошло возгорание самолета Superjet 100 авиакомпании "Азимут", – сказал он.

Как подчеркнул Кореняко, погибших в результате происшествия нет.

Как сообщалось ранее, пожар охватил самолет российской авиакомпании "Азимут" при посадке в аэропорту Антальи. Пожарные быстро потушили огонь, все пассажиры были эвакуированы без травм.

По предварительным данным, предположительно пожар начался в двигателе. Из-за пожара также была закрыта ВПП, на которую сел самолет.