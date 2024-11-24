24 ноября, 23:18Происшествия
Росавиация разбирается в авиационном событии с самолетом Superjet в Анталье
Фото: Москва 24
В Росавиации разберутся в авиационном событии с самолетом Superjet в Анталье. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
"После посадки в аэропорту Анталья (Турция) произошло возгорание самолета Superjet 100 авиакомпании "Азимут", – сказал он.
Как подчеркнул Кореняко, погибших в результате происшествия нет.
Как сообщалось ранее, пожар охватил самолет российской авиакомпании "Азимут" при посадке в аэропорту Антальи. Пожарные быстро потушили огонь, все пассажиры были эвакуированы без травм.
По предварительным данным, предположительно пожар начался в двигателе. Из-за пожара также была закрыта ВПП, на которую сел самолет.
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