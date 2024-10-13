Самолет Москва – Владикавказ вернулся в аэропорт вылета из-за индикации неисправности

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Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", который следовал по маршруту Москва – Владикавказ, внепланово вернулся в аэропорт вылета. Причиной дял этого стала сработавшая индикация неисправности одной из систем, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"Экипаж воздушного судна в целях обеспечения безопасности принял решение вернуться в аэропорт вылета. Посадка произведена благополучно", – рассказали представители перевозчика.

Инцидент произошел в субботу, 12 октября. Портал Е1 ранее, ссылаясь на пассажира рейса, сообщал, что борт кружил в небе около часа и только после этого вернулся в авиагавань.

Ранее у самолета Boeing 737 авиакомпании Corendon Airlines, выполнявшего авиарейс Мюнхен – Анталья, разорвалось колесо шасси. Это произошло во время посадки. В связи с этим пассажиров было решено снять с борта.

