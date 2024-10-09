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Легкомоторный самолет приземлился на дорогу в Ульяновской области из-за неблагоприятных погодных условий. В результате инцидента никто не пострадал, сообщается в телеграм-канале Приволжской транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, 9 октября в дневное время в Тереньгульском районе Ульяновской области легкомоторный самолет марки СП-38 из-за неблагоприятных погодных условий совершил посадку на автодорогу вблизи села Суровка. Пилот не пострадал", – уточнило ведомство.

Самолет повреждения не получил.

На место произошедшего направился помощник Ульяновского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа. Транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.

Ранее аэропорт Внуково закрывали почти на 40 минут из-за лопнувшей шины у самолета Як-40, который прилетел из Вологды. Предварительно, у воздушного судна произошло частичное разрушение пневматики одной из стоек шасси.

На борту было 26 человек, из которых четверо – члены экипажа, а остальные 22 – пассажиры. О пострадавших информация не поступала.

