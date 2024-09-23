Пассажиры более 12 часов не могли вылететь из Абу-Даби в Москву

Более 12 часов пассажиры ждали вылета в Москву из Абу-Даби. Причиной задержки стала техническая неисправность.

Согласно российским законам, в случае задержки рейса перевозчик обязан обеспечить хранение багажа, а пассажирам с детьми до семи лет – предоставить комнату матери и ребенка. Если рейс отложили на два часа, то пассажирам должны раздать прохладительные напитки, а после четырех часов ожидания – бесплатное горячее питание. В случае более длительной задержки рейса люди вправе потребовать размещение в гостинице и трансфер до нее и обратно в аэропорт.

Как получить компенсацию за задержку рейса – в эфире телеканала Москва 24.