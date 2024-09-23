Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 сентября, 16:30

Транспорт

Пассажиры более 12 часов не могли вылететь из Абу-Даби в Москву

Пассажиры более 12 часов не могли вылететь из Абу-Даби в Москву

"Мой район. Новости": еще 8 поездов серии "Москва" запустили на Сокольнической линии

Собянин открыл новую трамвайную линию в центре Москвы

Новости часа: Собянин открыл новую трамвайную линию на улице Сергия Радонежского

Собянин открыл новую трамвайную линию на улице Сергия Радонежского

Подвижной состав полностью обновили на МЦД-3

Беспилотные грузовики запустили на трассе М-11 "Нева"

Новая трамвайная линия открыта в Таганском районе Москвы

Пассажиры более 12 часов ждали вылета в Москву из Абу-Даби

В Москве и области ожидаются заморозки 24 и 25 сентября

Более 12 часов пассажиры ждали вылета в Москву из Абу-Даби. Причиной задержки стала техническая неисправность.

Согласно российским законам, в случае задержки рейса перевозчик обязан обеспечить хранение багажа, а пассажирам с детьми до семи лет – предоставить комнату матери и ребенка. Если рейс отложили на два часа, то пассажирам должны раздать прохладительные напитки, а после четырех часов ожидания – бесплатное горячее питание. В случае более длительной задержки рейса люди вправе потребовать размещение в гостинице и трансфер до нее и обратно в аэропорт.

Как получить компенсацию за задержку рейса – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоРоман КарловКсения ЧепенкоМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика