Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Великжанин

На третьем маршруте Московских центральных диаметров продолжается масштабное обновление подвижного состава, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На МЦД-3 вышла 9-я по счету "Иволга 4.0". В новых поездах предусмотрено все самое важное для комфортной поездки. В частности, это просторные вагоны, эргономичные сиденья, третья дверь для удобной посадки и высадки, адаптивное освещение, климат-контроль и зарядки для смартфонов.

По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, сегодня на МЦД-3 уже курсирует 28 современных и удобных "Иволг". Полное обновление поездов на этом диаметре с перевозчиком ЦППК планируется завершить до конца года.

"Замена поездов предыдущих поколений на новые – это важный этап в преобразовании городского рельсового транспорта. Год назад при запуске третьего диаметра здесь было 66% современных составов, а сейчас их доля достигла 85%. В мае этого года на маршрут вышли первые поезда "Иволга 4.0", сегодня их уже 9", – заключил заммэра.

Сергей Собянин ранее сообщил, что за год МЦД-3 перевез более 130 миллионов пассажиров. Мэр напомнил, что третий диаметр, который связал Зеленоград и подмосковный город Раменское, запустили ровно год назад. Сегодня на линии 39 станций и 23 варианта пересадок.



