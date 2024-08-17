Собянин: за год МЦД-3 перевез больше 130 миллионов пассажиров

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

За год МЦД-3 перевез более 130 миллионов пассажиров, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр напомнил, что третий диаметр, который связал Зеленоград и подмосковный город Раменское,

запустили ровно год назад. Сегодня на линии 39 станций и 23 варианта пересадок.



"Чтобы создать диаметр, вместе с РЖД была проделана огромная работа. Для объединения Ленинградского и Казанского направлений в самом центре Москвы фактически заново построена Митьковская ветвь", – написал Собянин.



Он добавил, что с запуском МЦД-3 на маршрут вышли поезда "Иволга 3.0", а в этом году на линии появилась "Иволга 4.0". Полностью обновить подвижной состав на третьем диаметре планируется до конца 2024 года.

В начале августа Сергей Собянин и гендиректор государственной компании РЖД Олег Белозеров открыли новый городской вокзал Митьково на третьем маршруте Московских центральных диаметров.

Его возвели на железнодорожной ветви, которая соединяет Ленинградское и Казанское направления. Теперь, благодаря Митьково, пассажиры смогут экономить до 20 минут времени в пути. Так, поездка до Ховрина займет всего 25 минут, а до Выхина – 22 минуты. Станет ближе и парк "Сокольники", транспортная доступность которого также улучшится.

По предварительным оценкам властей, вокзалом будут пользоваться 6 600 человек в день, а к 2030 году эта цифра поднимется до 12 тысяч. Попасть на него можно со стороны Русаковской улицы.



