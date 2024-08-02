Собянин открыл новый московский городской вокзал Митьково МЦД-3

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин и гендиректор государственной компании РЖД Олег Белозеров открыли новый городской вокзал Митьково на третьем маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-3).

Его возвели на железнодорожной ветви, которая соединяет Ленинградское и Казанское направления. Теперь, благодаря Митьково, пассажиры смогут экономить до 20 минут времени в пути. Так, поездка до Ховрина займет всего 25 минут, а до Выхина – 22 минуты. Станет ближе и парк "Сокольники", транспортная доступность которого также улучшится.

По предварительным оценкам властей, вокзалом будут пользоваться 6 600 человек в день, а к 2030 году эта цифра поднимется до 12 тысяч. Попасть на него можно со стороны Русаковской улицы.



По словам Белозерова, за последний год МЦД-3 уже перевез 122 миллиона человек, а ежедневно это направление обслуживает 415 тысяч горожан, что можно сравнить с днем работы метро, заметил гендиректор РЖД.

Также, в честь наступающего Дня железнодорожника, были награждены ряд сотрудников отрасли. После поздравлений Собянин отметил, что государственная компания является одной из главных партнеров правительства столицы в сфере развития транспортной системы.

За последнее время, добавил мэр, Москве и РЖД удалось завершить различные проекты, включая запуск движения по МЦК и четырем МЦД, а также постройку многочисленных городских вокзалов. Благодаря этому, уверен Собянин, удалось улучшить движение не только на железных дорогах, но и на других транспортных системах города.

Кроме того, власти продолжат дальнейшее развитие отрасли, включая развитие центрального транспортного узла и постройку первой Высокоскоростной железнодорожной магистрали из Москвы до Санкт-Петербурга.

Ранее Собянин анонсировал завершение модернизации станции Щербинка. Предполагается, что работы завершат в 2024 году. На ее месте, по словам Собянина, появится современный вокзал.

