Собянин: в Москве до конца года благоустроят территории около 41 транспортного объекта

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В этом году в столице благоустроят территории около 41 транспортного объекта, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



По его словам, на данный момент выполнена почти половина запланированного. Сейчас в порядок приводят пространства у 10 уже работающих и будущих станций метро.

К примеру, рядом с "Физтехом" закончили скейт-парк, там также завершается пешеходный маршрут вдоль жилого квартала. Около "Пыхтино" тоже скоро откроется скейт-парк, неподалеку оборудовали площадку для выгула и дрессировки собак.

У "Бачуринской" появятся зона отдыха и две детские площадки. Около "Генерала Тюленева" будет новый сквер на пересечении улиц Академика Виноградова и Теплый Стан, а также пять детских площадок.



Параллельно идет работа над улучшением пешеходной и транспортной доступности 10 станций МЦД, среди которых Перово и будущая Митьково МЦД-3, Серп и Молот МЦД-4.



Также ведется благоустройство участком рядом с пятью станциями метро и пересадочными узлами: "Водный стадион", "Войковская", "Отрадное", "Бибирево" и "Медведково".

Ранее мэр города напоминал, что власти Москвы продолжают реализацию проекта в Мнёвниковской пойме. Речь шла про строительство путепровода через Северо-Западную хорду в сторону Рублевского шоссе, а также пешеходный мост возле Москворецкого дендропарка. Отмечалось, что путепровод готов на 70%, а полностью проект завершат в январе 2026 года.

