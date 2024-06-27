Собянин заявил, что транспортная доступность Мнёвниковской поймы будет улучшена

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Власти Москвы реализуют проект, благодаря которому транспортная доступность Мнёвниковской поймы будет улучшена. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем официальном телеграм-канале.

"Сейчас строим путепровод через основной ход Северо-Западной хорды в сторону Рублевского шоссе и пешеходный переход в районе Москворецкого дендропарка. Путепровод готов уже на 70%. Он будет совсем не похож на классический", – отметил он.

Кроме того, архитекторы учли эстетику окружающей застройки, добавил мэр. Для гармоничного сочетания на путепроводе оборудуют такие же мачты освещения, как те, что расположены рядом с ближайшими новостройками. По словам Собянина, сама форма опор сделана индивидуально под каждый пролет.

Проект будет полностью завершен в январе 2026 года, резюмировал градоначальник.

Ранее сообщалось, что более 30 объектов дорожно-транспортной инфраструктуры протяженностью свыше 150 километров возвели в ТиНАО с лета 2020 года. Благодаря этому общая протяженность автодорог в округах увеличилась в полтора раза и сегодня составляет почти одну тысячу километров.

