Пушкинская набережная и система освещения будут обновлены в Парке Горького

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

В Парке Горького будет обновлена Пушкинская набережная. Там оборудуют современную систему освещения. Об этом рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков, передает телеграм-канал городского хозяйства.

"Масштабные перемены в Парке Горького начались еще в 2011 году, в результате он стал современным парком мирового уровня и комфортным общественным пространством. Однако за прошедшие годы многие объекты благоустройства устарели и требуют обновления, не хватает инфраструктуры на набережных", – отметил вице-мэр.

Бирюков уточнил, что в 2024 году работы проводятся на Пушкинской набережной, Оливковом пляже, а также недалеко от Пионерского пруда и на месте бывшей конюшни, которая располагалась в Нескучном саду, возле выхода со станции метро "Ленинский проспект".

В настоящее время на Пушкинской набережной ведутся работы по созданию многофункциональных павильонов. Также здесь прокладываются инженерные сети, что позволит сделать набережную всесезонной площадкой для прогулок и организации различных мероприятий. Также специалисты уже успели очистить Пионерский пруд от илового осадка и мусора. В водоеме планируется установить системы водооборота с фильтрацией. Рядом с прудом также будет создана новая зона отдыха с пляжем, на которой будет доступен прокат лодок.

Помимо этого, планируется убрать под землю воздушные линии, протяженность которых составляет 9,2 километра. На набережной, в Нескучном саду и возле Пионерского пруда будут обустроены тротуары и дорожки для прогулок.

Специалисты горхозяйства также планируют установить в парке более 250 фонарей с энергоэффективными светильниками. Будет оборудована архитектурно-художественная подсветка и установлены видеокамеры. На территории бывшей конюшни в Нескучном саду появится спортивный кластер, на территории которого будет построен всесезонный павильон и созданы площадки для большого и настольного тенниса, а также воркаута и игры в городки.

При этом ранее созданные в Парке Горького зеленые насаждения будут сохранены. Вдобавок к ним высадят новые растения и разобьют газон площадью 32 тысячи квадратных метров. Еще 2 тысячи "квадратов" от территории парка займут новые цветники.

В горхозяйстве обратили внимание, что Пушкинская набережная от Крымского до Андреевского пешеходного моста, а также территория, прилегающая к Пионерскому пруду и часть Нескучного сада возле Андреевского пруда будут закрыты для посетителей в период проведения работ по благоустройству.

Ранее сообщалось, что в Москве началась подготовка к реставрации участка исторической ограды Парка Горького, выходящего на улицу Крымский Вал и Пушкинскую набережную. Работы будут проводиться в рамках комплексного благоустройства парка. Специалисты уже приступили к демонтажу кованых и литых элементов.