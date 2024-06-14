Специалисты завершили реставрацию парка усадьбы Усачевых-Найденовых

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

Специалисты завершили реставрацию исторических элементов парка усадьбы Усачевых-Найденовых, которая является объектом культурного наследия федерального значения, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

"Этот комплекс XIX века – памятник московского ампира и последняя работа в городе знаменитого архитектора Доменико Жилярди. Не менее интересен усадебный парк, который благодаря первым владельцам сразу стал популярен у москвичей", – цитирует вице-мэра пресс-служба департамента культурного наследия.

Сергунина отметила, что в рамках работ специалисты привели в порядок грот, две беседки-ротонды, ограду с воротами и четыре чугунные скульптуры. При этом, как уточнили в ведомстве, работы по восстановлению статуй проводились на месте.

Первым этапом была обработана поверхность фигур специальными составами, после специалисты отлили отсутствующие фрагменты, а в конце установили на постаменты из искусственного камня. При работе в гроте была укреплена кирпичная кладка, а на облицовку из известняка нанесли спецсостав.

В пресс-службе напомнили, что все четыре скульптуры были доставлены в Россию из Франции. Три из них – типовые – символизируют весну, лето и зиму, еще одна – Вакха (олицетворяет осень и вечер) – сохранилась с XVII века, это часть другой серии "Времена года".

Между тем министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала о завершении реставрации Китайского дворца в музее-заповеднике "Петергоф". По ее словам, восстановление проходило на протяжении 20 лет. В течение первых пяти лет специалисты восстанавливали фасады здания и гидроизоляцию. После этого реставраторы приступили к постепенному воссозданию 17 интерьеров дворца.