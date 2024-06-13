Восстановление Китайского дворца завершилось в музее-заповеднике "Петергоф"

Фото: телеграм-канал "Ольга Любимова"

Реставрация Китайского дворца в музее-заповеднике "Петергоф" подошла к концу, рассказала министр культуры России Ольга Любимова в своем телеграм-канале.

"Реставрация уникального объекта проходила на протяжении 20 лет, и теперь к 295-летию со дня рождения Екатерины II завершаем последние работы – открываются четыре зала: Китайская опочивальня, Туалетная и Портретная комнаты, а также Кабинет императрицы", – отметила глава ведомства.

Она уточнила, что восстановительные работы начались в 2004 году. В течение первых пяти лет специалисты восстанавливали фасады здания и гидроизоляцию. После этого реставраторы приступили к постепенному воссозданию 17 интерьеров дворца. По ее словам, специалистам удалось восстановить подлинный вид помещений Китайского дворца, который был сохранен в годы Великой Отечественной войны.

Любимова подчеркнула, что внутренняя отделка объекта не имеет аналогов во всем мире. Министр заявила, что за счет этого памятник архитектуры приобретает мировое значение.

Глава министерства культуры уточнила, что посетители смогут пройти в Китайский дворец с 18 июня.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что масштабная реставрация была завершена в мемориальной квартире Александра Пушкина. Глава города подчеркнул, что в ходе реставрации были воссозданы исторические интерьеры квартиры, в которой поэт жил после венчания с Натальей Гончаровой на протяжении трех месяцев. Мэр также отметил, что квартира на Арбате является единственным мемориалом Пушкина в Москве.