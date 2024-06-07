Здание комбината газеты "Правда" отреставрируют в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Реставраторы начали научно-исследовательские работы в здании комбината газеты "Правда" по адресу улица Правды, дом 24. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В данный момент специалисты изучают состояние конструкций, фасадов и интерьеров. Глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов напомнил, что здание комбината газеты "Правда" обладает статусом объекта культурного наследия регионального значения. Долгое время оно не использовалось и находилось в аварийном состоянии, добавил он.

"В 2006-м оно пострадало от пожара и с этого времени находилось в запустении. В последние годы объект сменил несколько собственников, был выставлен на торги и в начале 2024-го обрел нового владельца, который заявил о намерении отреставрировать его и включить в жизнь современного города", – рассказал Емельянов.

Реставраторы уже обнаружили высокую сохранность интерьера кабинета главного редактора. Считалось, что во время пожара исторические элементы интерьера были утрачены, однако во время комплексного обследования помещений были выявлены сохранившиеся паркет, деревянные панели, отделки стен и встроенная мебель.

Эксперты также проведут историко-архивные и библиографические исследования, опишут будущие архитектурные и конструктивные решения. После разработки проекта реставрации его согласуют с Мосгорнаследием, а затем будет выдано разрешение на проведение работ.

Комбинат газеты "Правда" – одно из крупнейших промышленных зданий Европы – построили в 1929–1935 годах в стиле конструктивизма по проекту архитектора Пантелеймона Голосова. Во времена СССР здесь находились редакции газет "Правда", "Комсомольская правда", "Советская Россия" и "Сельская жизнь".

Ранее Сергей Собянин сообщил о начале приема заявок на участие в конкурсе "Московская реставрация", который способствует развитию традиций столичной школы реставрации и привлекает внимание к памятникам истории и культуры.

До этого сообщалось, что капитальный ремонт дома 45 на Комсомольском проспекте начался в Хамовниках. Здание было построено в 1957 году в стиле советского неоклассицизма.