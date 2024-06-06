Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс "Московская реставрация"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве стартовал прием заявок на участие в конкурсе "Московская реставрация", который способствует развитию традиций столичной школы реставрации и привлекает внимание к памятникам истории и культуры. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

Как отметил мэр, стать его участниками могут как физические, так и юридические лица, закончившие восстановление городских объектов культурного наследия в 2023–2024 годах. Жюри будет оценивать результаты реставрации и интеграцию объекта в современную жизнь.

Всего на конкурсе предусмотрено 10 номинаций и премия от горожан, которые сами выберут лучшую работу в проекте "Активный гражданин".

Прислать заявки можно на mos.ru, их принимают до конца сентября.

Накануне Собянин объявил о начале нового этапа возрождения ансамбля усадьбы Нескучное. По его словам, уже проведена реставрация главных ворот со скульптурами "Времена года" и двух боковых корпусов. Кроме того, специалисты восстановили прежний облик здания гауптвахты.