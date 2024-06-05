Собянин объявил о начале нового этапа возрождения ансамбля усадьбы Нескучное

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Новый этап возрождения ансамбля усадьбы "Нескучное" на Ленинском проспекте начался в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, уже проведена реставрация главных ворот со скульптурами "Времена года" и двух боковых корпусов. Кроме того, специалисты восстановили прежний облик здания гауптвахты, восстановив также скульптуру двуглавого орла.

Сейчас, как утверждает мэр, специалисты начнут восстановление фасада и кровли Александринского дворца, его декора, исторических скульптур и входной группы. При этом в план по реставрации войдут также фонтаны усадьбы. Например, приведут в порядок фонтан, созданный в 1835 году скульптором Иваном Витали.



"Кроме того, запланировано благоустройство Нескучного сада, который давно стал одним из любимых мест для прогулок москвичей", – подытожил градоначальник.

Ранее стало известно, что работы по благоустройству и реабилитации четырех крупных парков стартовали в Москве. В этом году на территориях Парка Горького, парка "Сокольники", музея-заповедника "Коломенское" проведут мероприятия первого этапа. Также завершатся основные работы по созданию парка "Яуза".

