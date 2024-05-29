Собянин поддержал проведение в Москве масштабной выставки для реставраторов

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Третья выставка "ПРОреставрацию", которая объединит профессионалов в сфере реставрации, состоится в конце 2024 года. Об этом написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, темой экспозиции станет импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях. Участники представят отечественные решения и методы работ. Они также обсудят технологии сохранения объектов культурного наследия.

Собянин отметил, что в рамках деловой программы пройдут панельные сессии, дискуссии, круглые столы, лекции и презентации от передовых специалистов отрасли. В выставке примут участие 35 вузов и колледжей.

Мэр дополнил, что для гостей организуют более 150 мастер-классов. Кроме того, соревнования пройдут между студентами профильных образовательных учреждений из разных регионов РФ.

До этого Собянин рассказал, что столичные реставраторы создают и внедряют инновации для сохранения предметов старины в Москве. Один из уникальных методов работы специалистов заключается в желейных пластинах на основе природного загустителя агар-агара.