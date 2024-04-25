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25 апреля, 17:31

Мэр Москвы

Собянин рассказал об уникальных методах работы московских реставраторов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московские реставраторы создают и внедряют инновации для сохранения предметов старины в столице. В своем телеграм-канале Сергей Собянин рассказал об уникальных методах работы специалистов.

Одна из них заключается в желейных пластинах на основе природного загустителя агар-агара, подчеркнул он.

"Специалисты Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря с их помощью очищают деликатные материалы. Желейные пластины аккуратно увлажняют структуру, например, бумаги и вытягивают из нее все лишнее", – объяснил мэр.

Еще одним инновационным нововведением является наноцеллюлоза. Она применяется при консервации старинных рукописей и изображений. По словам градоначальника, тонкая пленка, которая появляется после нанесения наноцеллюлозы, способна защищать раритеты от пыли и грязи.

Ранее стало известно, что более 60 фасадов домов в неоклассическом стиле восстановят в Москве в 2024 году. Специалисты Фонда капитального ремонта многоквартирных домов разрабатывают уникальный проект проведения работ для каждого объекта. Они учитывают все его конструктивные особенности и архитектурные решения.

До этого Мосгорнаследие согласовало проект работ по сохранению памятника архитектуры второй половины 19-го века – Швейцарского домика в усадьбе Кусково. Все ценные элементы домика сохранят.

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