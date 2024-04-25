Более 60 фасадов домов в неоклассическом стиле отремонтируют в Москве

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Более 60 фасадов домов в неоклассическом стиле восстановят в Москве в 2024 году. Об этом сообщает столичный комплекс городского хозяйства, передает портал mos.ru.

Специалисты Фонда капитального ремонта многоквартирных домов разрабатывают уникальный проект проведения работ для каждого объекта. Они учитывают все его конструктивные особенности и архитектурные решения, уделяют особое внимание сохранению индивидуального исторического портрета.

Капремонт фасадов проводят при устойчивой плюсовой температуре на улице. Чаще всего работы стартуют в первых числах апреля, а завершаются в середине осени. Для каждого типа наружных стен разрабатывают специальную технологию.

Это один из важнейших видов капитальных работ для любого дома. Кирпичные фасады в рамках капремонта подвергаются обязательной гидрофобизации, что делает стены непромокаемыми и предотвращает разрушительные процессы, на которые влияют климатические перепады температуры и повышенная влажность.

С особым отношением в столице подходят к восстановлению фасадов исторические дома. В первую очередь в таких случаях перед специалистами стоит задача воссоздать архитектурные элементы и сохранить историческое колористическое решение.

В этом году отреставрируют здание в Яковоапостольском переулке (дом 11–13, строение 1, построенное в 1909 году в стиле неоклассицизма. Объект обновят комплексно: восстановят фасад, крышу, подъезды, подвал, а также заменят внутренние инженерные системы.

Наибольший интерес представляет капитальный ремонт фасада начала XX века. Специалисты уже стали расчищать его и приводить в порядок штукатурный слой. Позже они укрепят кирпичную кладку и нанесут антисептический раствор в места скопления влаги.

На следующем этапе специалисты проведут большую работу, чтобы сохранить архитектурный декор. После этого фасад дома окрасят в соответствии с колористическим решением. По окончании основных работ останется обновить цоколь и приямки, отремонтировать входные группы и навесить новые водосточные трубы.

В рамках капитального ремонта наружных стен специалисты восстановят входные группы, балконы и приямки, установят новые оконные блоки в местах общего пользования, заменят водосточные трубы и отливы, обновят откосы и устроят отмостку.

Ранее Мосгорнаследие согласовало проект работ по сохранению памятника архитектуры второй половины 19 века – Швейцарского домика в усадьбе Кусково.

Двухэтажное шале, выстроенное о проекту главного архитектора Петергофа Николая Бенуа в 1870 году для графа Сергея Шереметева, уже начали готовить к реставрации.

