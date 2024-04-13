Реставрация пройдет в швейцарском шале графа Шереметева в Кускове

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Мосгорнаследие согласовало проект работ по сохранению памятника архитектуры второй половины 19 века – Швейцарского домика в усадьбе Кусково. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на руководителя ведомства Алексея Емельянова.

Двухэтажное шале, выстроенное о проекту главного архитектора Петергофа Николая Бенуа в 1870 году для графа Сергея Шереметева, уже начали готовить к реставрации. Специалисты департамента культурного наследия не только изучили, но и описали все особенности здания, по итогам был составлен предмет охраны, легший в проект реставрации.

"В здании прошли историко-культурные исследования, которые позволили составить полный перечень ценных элементов, формирующих его исторический облик. В него в том числе входят художественная резьба по дереву, опоясывающий три фасада балкон, а также угловая печь, облицованная белым кафелем с голубой каймой", – сказал Емельянов.

По его словам, все ценные элементы домика сохранят. Работы планируется начать уже в 2024 году.

Ранее Сергей Собянин анонсировал комплексную реконструкцию Центрального московского ипподрома на Беговой улице. Специалисты отреставрируют главное здание и спортивную зону. Работы планируют завершить уже в 2026 году.