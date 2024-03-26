Специалисты восстанавливают лепнину в Покровском-Стрешневе

Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта города Москвы

Рабочие продолжают приводить в порядок интерьеры главного дома усадьбы Покровское-Стрешнево. В настоящий момент они восстанавливают лепной декор в центральной части главного дома, каждая деталь требует тщательной проработки. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Лепной декор центрального объема главного дома усадьбы был утрачен на 40% к моменту начала реставрации, сохранившийся же находился в неудовлетворительном состоянии, уточнили в департаменте капитального ремонта Москвы. Так, в Голубой гостиной уцелела центральная потолочная розетка, которая напоминает бумажный китайский зонтик, потолочный карниз и пояски на капителях колонн.

В ведомстве добавили, что данные элементы также сохранились в Белом зале и примыкающих к нему помещениях. Декор помещений и залов второго этажа нуждался в тщательной реставрации, сохранившиеся профилированные потолочные тяги третьего этажа разрушились настолько, что их оставалось только воссоздать.

В материале подчеркнули, что специалисты расчистили от поздних красочных слоев все сохранившиеся элементы, затем они обнаружили неправильные стыки архитектурных элементов, места деструктированного гипса, домазки из неподходящих материалов. Эксперты удалили разрушающиеся части гипса, вставили на их местах новые, которые были скопированы с сохранившихся элементов.

Помимо этого, они убрали вставки из цемента, алебастра, иных ненужных материалов, провели докомпановку утрат, мелких сколов, трещин. Весь сохранившийся лепной декор отреставрировали, обработали укрепляющими и антигрибковыми составами, нанесли грунтовку, затем он будет покрашен.

Департамент добавил, что сейчас в мастерских, размещенных в помещениях усадьбы, реставраторы воссоздают утраченные элементы внутреннего убранства. Речь идет о семи типах розеток и профилированных потолочных тягах. Так, чтобы воссоздать последние, были изготовлены шаблоны различных размеров, форм и конструкций в зависимости от их вида.

Отреставрированный и воссозданный лепной декор создаст в интерьерах атмосферу усадебного быта конца XIII – начала XIX века, заключили в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ходе восстановления интерьеров главного дома усадьбы Покровское-Стрешнево специалисты отреставрируют четыре сохранившихся в нем камина. Они находятся в Голубой гостиной и Белом зале.

До этого в Голубой гостиной усадьбы Покровское-Стрешнево начали воссоздавать настенную живопись в помпейском стиле. В ее основе лежит древнегреческая вазопись.