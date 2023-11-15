В усадьбе Покровское-Стрешнево воссоздают живопись в помпейском стиле

Фото: пресс-служба Департамента капитального ремонта города Москвы

Настенную живопись в помпейском стиле начали воссоздавать в Голубой гостиной усадьбы Покровское-Стрешнево. В ее основе лежит древнегреческая вазопись, передает портал мэра и правительства Москвы.

Мероприятия осуществляются в рамках реставрации всего ансамбля. Голубая гостиная, которую еще называют Помпейской, имеет свои особенности в оформлении. Кажется, будто в квадратный зал вписали ротонду с восьмью коринфскими колоннами. На стенах находятся рамки с сюжетными многофигурными композициями, которые содержат элементы сложного геральдического орнамента. Подобные росписи с черными фигурами на терракотовом фоне можно увидеть на греческих вазах.

Как уточнили в пресс-службе департамента капитального ремонта Москвы, перед реставрацией специалисты изучили старые фото, подняли архивные материалы и сборники по археологическим раскопкам. Кроме того, они посмотрели рисунки на дошедших до нас подлинных греческих амфорах.

"Изучив все это, сначала создали компьютерные эскизы живописи, после утверждения которых перенесли все на картоны в натуральную величину, а на их основе изготовили трафареты. Сейчас, используя последние, художники переносят контуры живописи на стены, а потом вручную прорисовывают все детали", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что вверху и внизу стен задумали оформить черно-красные фризы с многофигурными сюжетными композициями. Специалисты прорисуют сцены из повседневной жизни древних греков. Речь идет об изображениях спортивных состязаний и тренировок, военных походов и сражений. Вместе с тем специалисты рисуют мифологические сюжеты о богах и героях.

В зале гостиной находится два камина, по бокам которых работники восстановят вертикальные орнаментальные фризы, уточнили в департаменте. На стенах над каминами воссоздадут изображения жертвенника. Обрамлять вертикальные и горизонтальные фризы будут витые ленты с ягодами и листьями лавра.

Также в Помпейской воссоздадут два зеркальных рисунка на стенах. На них можно будет увидеть нимфу на пьедестале. По окончании реставрационных мероприятий в Голубой гостиной появится возможность посмотреть на живопись, которая была при княгине Елизавете Шаховской.

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