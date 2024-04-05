Реставраторы вернут исторический облик особняку на Покровке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Зданию, которое входит в ансамбль объекта культурного наследия федерального значения "Городская усадьба Шувалова, XVIII–XIX века" вернут исторический облик и планировку. Об этом рассказал руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

"Суд признал незаконной реконструкцию исторического здания в Басманном районе, в результате которой появились дополнительные помещения площадью 634,9 квадратного метра", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.

По словам Гамана, экспертиза установила, что в ходе работ облик объекта исказили. По решению суда самовольные постройки демонтируют, а зданию вернут первоначальный вид.

Руководитель департамента отметил, что ответчики провели реконструкцию без получения разрешительной документации. В результате появились пристройки, подвал, антресоль и мансарда.

В материале уточнили, что подобные работы на территории Москвы осуществляются только в рамках действующего законодательства. Необходимо согласовать проект с департаментом культурного наследия Москвы и получить разрешение на строительство.

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