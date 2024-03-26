Завершилась реставрация фасада особняка в Лопухинском переулке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

Реставраторы привели в порядок фасад особняка в Лопухинском переулке, где ранее жил столичный предприниматель Яков Рекк. Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на заммэра Наталью Сергунину.

"С середины XX века в здании располагается посольство Кении. Этот дом – один из примеров московской неоклассики в архитектуре. Отдельное внимание реставраторы уделили декоративным элементам: лепнине, карнизам и гипсовым поясам по периметру фасадов", – уточнила Сергунина.

Здание перестроили в 1911 году по заказу Рекка, который был основателем одной из крупнейших домостроительных фирм – Московского торгово-строительного акционерного общества. Главный фасад здания оформлен колоннами в древнегреческом стиле, которые объединяют два этажа. Справа находятся парадные входы, а слева – тройные окна.

Ранее стало известно, что рабочие продолжают реставрацию интерьеров главного дома усадьбы Покровское-Стрешнево. Сейчас реставраторы восстанавливают лепнину в центральной части здания. Она была утрачена на 40%, а сохранившаяся часть была в неудовлетворительном состоянии.