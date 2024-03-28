Фасады ЦУМа отреставрируют

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Фасады Центрального универсального магазина (ЦУМ) в центре столицы отреставрируют, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Сейчас в здании на Петровке проводят подготовительные работы: там уже установили строительные леса и баннер. Специалисты расчищают декор и обследуют поверхности фасадов.

ЦУМ обладает статусом объекта культурного наследия регионального значения. Семиэтажное кирпичное строение в неоготическом стиле построили в 1907–1908 годах на месте сгоревшего в 1900-м магазина.

"Центральный универсальный магазин – настоящий шедевр московской неоготики, известный во всей России и далеко за ее пределами. Готические башни и шпили, напоминающие средневековые замки, скрывают за собой высокотехнологичное и хорошо спланированное здание с просторными торговыми рядами, которое на протяжении всего своего существования сохраняет изначальную функцию", – рассказал глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

По его словам, на данный момент фасадам здания нужна качественная реставрация. Специалистам предстоит расчистить поверхности стен от поздних штукатурных наслоений. Особое внимание уделят реставрации декоративных элементов.

В ходе работ отреставрируют пинакли (декоративные башенки), воссоздадут утраченные крестоцветы (декоративные навершия) и эмблемы на вимпергах (остроконечный декоративный фронтон). В порядок приведут плиточную облицовку и металлическое ограждение, восстановят гидроизоляцию покрытия балконов.

Работы начнутся после наступления устойчивой теплой погоды.

Ранее стало известно, что специалисты благоустроили фасад особняка в Лопухинском переулке, где ранее жил столичный предприниматель Яков Рекк. Как уточнила заммэра Наталья Сергунина, отдельное внимание реставраторы уделили декоративным элементам: лепнине, карнизам и гипсовым поясам.