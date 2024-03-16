Собянин рассказал, как в Москве сохраняют наследие архитектора Шехтеля

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В этом году исполняется 165 лет со дня рождения выдающегося архитектора Федора Шехтеля, который является автором около 90 столичных объектов культурного наследия. За последние 13 лет город отреставрировал порядка сорока их них. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Как рассказал мэр столицы, накануне завершилась реставрация фасадов особняка в Ермолаевском переулке. По словам Собянина, здание построено в духе романтических традиций конца XIX века. В создании дома архитектор вдохновлялся небольшими европейскими замками.

По словам мэра, следующим этапом реставрации особняка станет работа над интерьерами. Сейчас специалисты занимаются исследованиями, на основе которых разработают проектную документацию.

Также за последние годы удалось восстановить здание скоропечатни Левенсона, усадьбу Гликерии Каратаевой в Леонтьевском переулке и особняк Александры Дерожинской.

Ранее Собянин сообщил, что за 13 лет в Москве отреставрировали более 2 тысяч памятников архитектуры. Среди них – Северный речной вокзал, Московский дворец пионеров на Воробьевых горах, Миусское трамвайное депо на Лесной улице, Театр эстрады, хлебозавод № 5 на Ходынской улице и другие объекты.