29 февраля, 17:30Город
За 13 лет в Москве отреставрировали более 2 тыс памятников архитектуры
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столице за 13 лет отреставрировали свыше двух тысяч памятников архитектуры. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Так, в числе знаковых объектов оказались:
- Северный речной вокзал;
- Московский дворец пионеров на Воробьевых горах;
- Миусское трамвайное депо на Лесной улице;
- Театр эстрады;
- хлебозавод № 5 на Ходынской улице;
- павильон № 1 "Центральный" на ВДНХ;
- центральная электрическая станция городского трамвая ГЭС-2.
Отмечается, что каждый год специалисты завершают работы по восстановлению более чем 200 объектов культурного наследия, так было и в прошлом году. Программа по реставрации регулярно расширяется, и в данный момент проходят реставрационные работы на более чем 500 памятниках. Кроме того, с начала года на проведение различных работ уже выдали 132 разрешения.
Примеры ярких работ ежегодно включаются в программу Дней исторического и культурного наследия, чтобы горожане и гости столицы могли увидеть результаты проведенной реставрации.
Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в центре Москвы приведут в порядок четыре объекта культурного наследия. Так, будут отреставрированы памятники Владимиру Маяковскому на Триумфальной площади, Карлу Марксу на Театральной площади, Николаю Бауману на Елоховской площади и скульптурная композиция "Булыжник – оружие пролетариата" в парке Декабрьского восстания на улице 1905 года, сказал он.
В ходе работ специалисты очистят объекты от загрязнений, укрепят, восполнят сколы и дефекты, запечатают трещины и воссоздадут утраченные элементы.
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