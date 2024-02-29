За 13 лет в Москве отреставрировали более 2 тыс памятников архитектуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице за 13 лет отреставрировали свыше двух тысяч памятников архитектуры. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Так, в числе знаковых объектов оказались:

Северный речной вокзал;

Московский дворец пионеров на Воробьевых горах;

Миусское трамвайное депо на Лесной улице;

Театр эстрады;

хлебозавод № 5 на Ходынской улице;

павильон № 1 "Центральный" на ВДНХ;

центральная электрическая станция городского трамвая ГЭС-2.

Отмечается, что каждый год специалисты завершают работы по восстановлению более чем 200 объектов культурного наследия, так было и в прошлом году. Программа по реставрации регулярно расширяется, и в данный момент проходят реставрационные работы на более чем 500 памятниках. Кроме того, с начала года на проведение различных работ уже выдали 132 разрешения.

Примеры ярких работ ежегодно включаются в программу Дней исторического и культурного наследия, чтобы горожане и гости столицы могли увидеть результаты проведенной реставрации.

Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в центре Москвы приведут в порядок четыре объекта культурного наследия. Так, будут отреставрированы памятники Владимиру Маяковскому на Триумфальной площади, Карлу Марксу на Театральной площади, Николаю Бауману на Елоховской площади и скульптурная композиция "Булыжник – оружие пролетариата" в парке Декабрьского восстания на улице 1905 года, сказал он.

В ходе работ специалисты очистят объекты от загрязнений, укрепят, восполнят сколы и дефекты, запечатают трещины и воссоздадут утраченные элементы.

Специалисты начали реконструкцию кинотеатра "Ударник" в Москве