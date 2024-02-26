Сергей Собянин рассказал о реставрационной программе Москвы на 2024 год

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве проходит реализация масштабной программы по сохранению объектов культурного наследия. В ее рамках было выдано 132 разрешения на различные работы с начала года, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Также был запланирован ремонт 10 зданий, в числе которых находится комплекс МГУ имени М. В. Ломоносова. Среди 80 объектов, подлежащих реставрации, мэр выделил конюшни с каретным сараем городской усадьбы Тарасовых и главный дом городской усадьбы Смирнова – Лопатиной XIX века.

"Противоаварийные работы согласованы в трех зданиях, включая Церковь Никиты Мученика середины XVIII века на Старой Басманной улице", – отметил он.

Мэр столицы добавил, что научно-исследовательские и изыскательские работы проведут на 39 объектах культурного наследия.

До этого Собянин рассказал, что в 76 культурных зданиях и помещениях были проведены работы по реставрации, капитальный и текущий ремонты за 2023 год. По словам градоначальника, при разработке проекта реставрации объекта культурного наследия учитывали не только сохранение творческого классического сценического искусства, но и старались обеспечить помещения современными технологиями, которые бы помогли создать уникальные постановки.

Ранее сообщалось, что в рамках программы капремонта зданий специалистам удалось реконструировать около 10 работ советского архитектора Зиновия Розенфельда. Специалисты привели в порядок дом на Часовой улице, первый и второй корпуса дома на улице Куусинена.

Более 70 объектов культурного значения отреставрировали в Москве в 2023 году