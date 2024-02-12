В Москве отремонтировали 10 зданий работы архитектора Зиновия Розенфельда

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Советскому архитектору Зиновию Розенфельду (1904–1990) в этом году исполняется 120 лет со дня рождения, поэтому в рамках программы капитального ремонта зданий специалистам удалось реконструировать около 10 его работ. Об этом сказано на портале мэра и правительства Москвы.

В доме на Часовой улице, который был возведен еще в 1950 году, был восстановлен фасад, кровля, а также заменены инженерные системы. Специалисты сперва промыли и заделали трещины в наружных стенах, а после привели в порядок штукатурный слой и обновили сами архитектурные элементы. Светло-желтый цвет, который был использован еще во время строительства, сохранили. Кроме того, удалось отремонтировать цоколь, отливы и водостоки.

Следующим по программе капремонта шли первый и второй корпуса дома на улице Куусинена, построенные в 1955 году. В первую очередь специалисты обновили крыши: заменили кровлю, деревянные конструкции обработали огнебиозащитной защитой, а чердаки утеплили. Фасадам здания потребовалась реставрация, поэтому наружные стены пришлось отчистить от грязи, а также восстановить утраченные кирпичи в кладке.

При этом фасады также обработали противогрибковой защитой и заменили поврежденную облицовочную плитку. После этого специалисты приступили к восстановлению декора, а затем привели в порядок входные группы.

В Замоскворечье отремонтировали шестиэтажный дом на Новокузнецкой улице, возведенный еще в 1938 году в стиле советского неоклассицизма. Специалисты подобрали уникальный проект по восстановлению здания, выбрав новейшие отечественные материалы, подходящие к фасаду постройки.

Работы были поделены на этапы: сперва специалисты очистили от старой краски и грязи фасад, а после сняли отслаивающуюся часть штукатурки и восстановили кирпичную кладку. Затем фасад был обработан антигрибковым и антисептическим средством. Только после этого мастера смогли заняться обновлением декора. При этом фасад также пришлось окрасить, но в цвет, который присутствовал еще в ходе строительства. Последним этапом стала отделка цоколя, замена водосточных труб и ремонт входных групп.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что историческое здание биржи на Ильинке отреставрируют. На этом доме, который построил еще архитектор А. С. Каминский в 1870-х годах, специалисты обнаружили локальные осыпания на фасаде и отслоение штукатурки, а также коррозию на металлических элементах и повреждения гранитного цоколя.



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