Здание конторы Новосухаревского рынка отреставрируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Зданию конторы Новосухаревского рынка вернут исторический облик в рамках реставрационных работ. Об этом рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Речь идет о здании, которое располагается по адресу Большой Сухаревский переулок, дом 11, строение 1. Его архитектором был Константин Мельников.

"Мастера уже начали демонтировать позднюю отделку и планировочные решения, диссонирующие с обликом памятника, а также расчищать стены. В ходе работ на основании архивных данных будут максимально сохранены и воссозданы элементы конструкций здания, относящихся к периоду постройки – 1926 году", – сообщил Емельянов.

По его словам, планируется отремонтировать проемы, окна и подоконники, восстановить кирпичную кладку стен памятника, лепной декор, лестницы и напольное покрытие. Рабочие займутся фасадом, когда станет теплее. Кровлю тоже отреставрируют: здесь вновь появятся парапетные стенки и металлическое ограждение, а также венчающий карниз.

Изначальный проект здания предполагал, что крыша должна быть пригодна для использования, например, там мог располагаться ресторан. В рамках реставрации планируется вернуться к этой идее.

Все работы идут под контролем Депкульта Москвы в соответствии с проектом и на основании выданного разрешения.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что историческое здание биржи на Ильинке отреставрируют. Постройку архитектора А. С. Каминского возвели в 1870-х годах. После революции здесь надстроили третий этаж. Со временем часть убранства была утеряна.

По словам мэра, специалисты выявили на фасаде локальные осыпания и отслоение краски и штукатурки, трещины, а также коррозию на металлических элементах и повреждения гранитного цоколя.



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