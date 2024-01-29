29 января, 16:56Мэр Москвы
Собянин: водоемная башня на станции Москва-Товарная будет отреставрирована
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
В Москве согласовали проект реставрации водоемной башни XIX века на станции Москва-Товарная Рязано-Уральской железной дороги. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.
Башня была возведена в 1898 году. Она снабжала водой находящиеся рядом депо и подъезжающие паровозы, уточнил мэр. Работники вернут зданию в 1-м Павелецком проезде первоначальный облик:
- восстановят двери и окна;
- расчистят кирпичные стены и устранят трещины;
- отреставрируют металлические элементы лестницы.
По словам Собянина, объект восстановят по программе "1 рубль за квадратный метр в год". Согласно договору аренды с городом, инвестор приведет в порядок объект культурного наследия и сможет перейти на льготную ставку. После завершения всех мероприятий там планируют проводить выставки, заключил мэр.
Ранее стало известно, что в Сеченовском переулке в главном доме стартовали противоаварийные мероприятия. Здание является редким образцом послепожарного деревянного строительства, в декоре которого сочетаются эклектичные и неоклассические элементы.
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