Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 января, 16:56

Мэр Москвы

Собянин: водоемная башня на станции Москва-Товарная будет отреставрирована

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве согласовали проект реставрации водоемной башни XIX века на станции Москва-Товарная Рязано-Уральской железной дороги. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

Башня была возведена в 1898 году. Она снабжала водой находящиеся рядом депо и подъезжающие паровозы, уточнил мэр. Работники вернут зданию в 1-м Павелецком проезде первоначальный облик:

  • восстановят двери и окна;
  • расчистят кирпичные стены и устранят трещины;
  • отреставрируют металлические элементы лестницы.

По словам Собянина, объект восстановят по программе "1 рубль за квадратный метр в год". Согласно договору аренды с городом, инвестор приведет в порядок объект культурного наследия и сможет перейти на льготную ставку. После завершения всех мероприятий там планируют проводить выставки, заключил мэр.

Ранее стало известно, что в Сеченовском переулке в главном доме стартовали противоаварийные мероприятия. Здание является редким образцом послепожарного деревянного строительства, в декоре которого сочетаются эклектичные и неоклассические элементы.

Читайте также

мэр Москвыгород
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика