Собянин сообщил о завершении реставрации 22 скульптур Ленинской библиотеки

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Реставрация 22 скульптур на парапетах корпусов Российской государственной библиотеки завершилась, им вернули исторический облик. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.



Планировалось, что работы продлятся около полугода, однако специалисты выполнили их за рекордные три месяца. В рамках работ они сняли цементный раствор, которым были заделаны трещины и сколы во время ремонта в здании в 1985 году.



"Сложнее всего реставраторам пришлось с угловой скульптурой "Девушка с книгой": лицо фигуры было сильно повреждено. После расчистки укрепили и склеили фрагменты. И только потом заделали трещину", – рассказал мэр.

Всего на парапетах присутствует 14 скульптур, которые были созданы выдающимися монументалистами, и 8 копий.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что на станции метро "Новокузнецкая" отреставрировали исторические барельефы. По словам мэра, одно из главных украшений – фриз с изображением различных родов войск. Он появился 80 лет назад – в период строительства станции во время Великой Отечественной войны.

На расчистку от старых слоев краски, устранение трещин и укрепление разрушенных фрагментов ушло девять месяцев. Некоторые из них изготовили заново – за основу брали сохранившиеся участки.

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